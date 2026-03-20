Petro envió derecho de petición a Fiscalía: pide informe sobre irregularidades electorales de 2018

El presidente Gustavo Petro envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación solicitando información detallada sobre el estado de las investigaciones por presuntas irregularidades electorales detectadas en 2018.

El documento, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pide conocer los avances y resultados de las indagaciones derivadas de una sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, en la que se ordenó compulsar copias para adelantar investigaciones penales.

Según el derecho de petición, esa decisión judicial evidenció graves alteraciones en documentos electorales de las elecciones al Senado del periodo 2014-2018. Entre los hallazgos se menciona un presunto sabotaje al software de escrutinio, que habría generado inconsistencias en al menos 4.150 registros correspondientes a más de 2.000 mesas de votación.

Además, el documento señala que, como consecuencia de estas irregularidades, más de 236.000 votos del movimiento MIRA fueron excluidos del cómputo oficial, lo que derivó en la anulación de tres curules en el Senado.

En su solicitud, el presidente Petro también plantea inquietudes sobre el software utilizado en el proceso electoral, los posibles responsables de las anomalías detectadas y las acciones adelantadas por las autoridades para esclarecer los hechos.

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El mandatario sustenta su petición en el derecho constitucional a solicitar información y en su deber como jefe de Estado de velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales, especialmente aquellas relacionadas con la transparencia del sistema electoral.

El requerimiento se conoce en un contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026, lo que le da relevancia a las respuestas que entregue la Fiscalía sobre uno de los episodios más cuestionados del sistema electoral colombiano en los últimos años.

El documento consta de 11 preguntas en las cuales cuestionan la recepción y el trámite de la compulsa de copias:

Derecho de petición Presidencia a Fiscalía