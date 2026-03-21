Capturan a abogado por recibir $300 millones en extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar

Los capturados fueron dejados a disposición de la Policía por el delito de extorsión agravada. Foto: Policía.

En un operativo coordinado por el GAULA, el abogado Juan David López fue capturado en flagrancia mientras recibía presuntamente 300 millones de pesos, producto de una extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández. La detención se realizó en el parqueadero de un centro comercial, junto a dos sujetos más, quienes también fueron capturados.

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Los tres implicados fueron trasladados a la URI de Valledupar, donde se realizarán las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, López aplicaba la misma modalidad de extorsión contra otros funcionarios, incluyendo a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y al alcalde de Becerril, Fabián Martínez, utilizando denuncias penales y su difusión mediática para presionar a los mandatarios.

“Un ciudadano llamado Juan David López inició varias denuncias en contra de nuestra administración ante la fiscalía, donde él manifestaba que había algún tipo de irregularidades… pero esto no era tan así”, dijo el mandatario afectado al medio Radio Guatapurí.

Hernández explicó que López enviaba intermediarios a negociar dinero a cambio de retractarse de las denuncias: “Para nosotros tranquilamente o para cualquier persona eso es una extorsión… este señor no es un veedor ciudadano; para nosotros este señor es un corrupto y un delincuente”.

“Nos exigía 300 millones de pesos”

El alcalde reveló que el proceso de extorsión se extendió desde el año pasado y que incluso se habían entregado sumas de dinero documentadas: “El 21 de febrero entregué directamente 50 millones de pesos; ese día estuvo de testigo mi conductor… Inicialmente nos exigía 300 millones de pesos, lo cual rechazamos”.

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Hernández añadió que continuará participando como testigo en la investigación: “Muchas veces los alcaldes hemos sido sometidos por personas como este sujeto… Su actuar es completamente delictivo… este es un flagelo que los mandatarios no queremos vivir. Hoy se está haciendo justicia, gracias a Dios”.

Las investigaciones indican que López buscaba beneficios económicos a cambio de desistir de procesos penales y no afectar la reputación de los funcionarios, habiendo instaurado previamente varias denuncias relacionadas con contratos municipales, incluido el de transporte escolar. El caso continúa bajo investigación por la Fiscalía, que ha recopilado pruebas contundentes sobre las exigencias de dinero y la modalidad delictiva del abogado.