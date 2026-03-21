Ministro de Salud desata polémica en Cúcuta por discurso político

Norte de Santander.

En medio de su visita a Cúcuta el pasado jueves 19 de marzo, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, quedó en el centro de la polémica tras pronunciar un discurso con tinte político, en el que hizo referencia al “cambio” y a la necesidad de que sectores populares lleguen al poder.

Durante su intervención pública, el funcionario señaló que existe temor frente a que “el pueblo gobierne” y a que personas de sectores populares accedan a cargos de alto nivel, incluyendo ministerios y la Presidencia de la República.

En ese mismo contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse para respaldar las transformaciones que, según indicó, necesita el país.

Las declaraciones generaron cuestionamientos en distintos sectores, especialmente porque el pronunciamiento se dio en una región que atraviesa dificultades en materia de salud, con denuncias recurrentes sobre fallas en la atención, demoras en la entrega de medicamentos y casos de pacientes afectados por la crisis del sistema.

La controversia se intensificó debido a que, durante su presencia en la ciudad, el ministro no se refirió de manera directa a estas problemáticas ni entregó anuncios concretos frente a la situación del departamento, lo que ha sido interpretado como una desconexión frente a la realidad que enfrentan los usuarios del sistema de salud en Norte de Santander.