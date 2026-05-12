Valledupar será sede de evento intercolegial que conectará a 400 jóvenes con cazatalentos deportivos

Valledupar fortalece su perfil como destino deportivo importante en Colombia mediante la modernización de su infraestructura y la atracción de competencias de alto nivel.

Tras ser sede de los Juegos Bolivarianos y prepararse para recibir los Juegos Parasuramericanos 2026, la ciudad reafirma su lugar en el calendario continental.

En el marco de este escenario competitivo llegan los GN Games 2026 el próximo 20 al 23 de mayo, un campeonato intercolegial liderado por el Colegio Gimnasio del Norte, que en su cuarta edición reunirá a más de 400 deportistas de instituciones locales y nacionales para potenciar el talento juvenil en la región.

La jornada contará con la participación de 18 colegios de Valledupar y cinco delegaciones invitadas de otras ciudades del país, que competirán en disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol y ajedrez.

Además, en el marco de esta competencia, el colegio anunció el lanzamiento de un programa de becas por talentos extraordinarios, iniciativa orientada a reconocer y fortalecer las capacidades de jóvenes con habilidades destacadas en el ámbito deportivo o artístico.

A través de esta convocatoria se otorgará una beca parcial en el rubro de pensión a un estudiante entre los 11 y 15 años que demuestre un talento sobresaliente y cumpla con los requisitos establecidos, con el propósito de impulsar su desarrollo académico, personal y deportivo o artístico dentro de un entorno educativo integral.

Los cuatro mejores deportistas de cada categoría recibirán una invitación formal para realizar pruebas con divisiones menores y selecciones del departamento del Cesar.

“Los GN Games fomentan valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia, integrando la formación académica con la práctica deportiva de alto nivel. Hemos reunido a más de 900 atletas en ediciones previas, y este año continuamos exaltando el talento de nuestros jóvenes para abrirles puertas reales en selecciones municipales y departamentales.

Esta trayectoria consolida nuestro compromiso de convertir el deporte en una plataforma de proyección, donde el rendimiento en las aulas se vincula con el éxito en las canchas”, afirma Edward Ortega, rector del Gimnasio del Norte.

En el caso de los procesos de selección en fútbol, estos se realizarán con acompañamiento de visores vinculados al entorno competitivo profesional del departamento, entre ellos representantes relacionados con Alianza Valledupar F.C., club cuyas divisiones menores han aportado jugadores a las categorías sub-19 y sub-17 de la Selección Colombia.

Además, el desempeño deportivo del Cesar respalda esta proyección, especialmente tras la conquista de títulos nacionales en baloncesto masculino y el nivel destacado en voleibol durante 2025 y el inicio de 2026, de acuerdo con la Gobernación del Cesar.

Según el directivo de la institución, los reclutadores evaluarán habilidades técnicas, rendimiento físico, aptitud táctica y la capacidad de trabajar en equipo, así como el compromiso personal de los jóvenes dentro y fuera del campo.

Los encuentros se desarrollarán en los escenarios del plantel estudiantil, iniciando el miércoles 20 de mayo con un desfile deportivo y la presencia de invitados especiales. Adicionalmente, el torneo incluirá espacios de capacitación para directivos, docentes y entrenadores, con el objetivo de fortalecer la actualización técnica de la comunidad educativa.