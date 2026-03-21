Atlántico refuerza seguridad con más de 1.000 policías para eventos masivos del fin de semana

La Gobernación del Atlántico, en articulación con la Policía del Departamento y demás autoridades, puso en marcha un amplio operativo de seguridad para acompañar y proteger a propios y visitantes durante la agenda turística y deportiva programada para este fin de semana.

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El dispositivo contempla el despliegue de más de 1.000 uniformados de la Policía Nacional en puntos estratégicos, escenarios deportivos, vías de acceso y zonas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar el orden público, la movilidad y la sana convivencia durante el desarrollo de los eventos, entre ellos la válida Nacional de Motocross en Sabanilla, el Salinas Fest y el Festival de la Ciruela en Campeche.

Instalación de dos Puestos de Mando Unificado

Como parte de la estrategia, se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU) que permitirán el monitoreo permanente y la toma de decisiones en tiempo real.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó la importancia de este despliegue articulado:

“Desde la Gobernación del Atlántico hemos dispuesto toda la capacidad institucional para garantizar que estos eventos se desarrollen en completa tranquilidad. Tendremos presencia permanente de la fuerza pública, monitoreo desde los PMU y coordinación con todas las autoridades para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, sostuvo.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Sánchez, señaló que el dispositivo se mantendrá vigente durante todo el fin de semana.

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“Contamos con más de 1.000 hombres y mujeres desplegados en el territorio, quienes estarán enfocados en labores de prevención, control y acompañamiento. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios con responsabilidad y a acatar las recomendaciones de las autoridades”, señaló.

La Gobernación del Atlántico reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a vivir estos eventos con cultura ciudadana, respeto por las normas y compromiso con la convivencia, contribuyendo así al éxito de una agenda que sigue posicionando al departamento como destino de turismo deportivo y cultural en el país.