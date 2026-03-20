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“Probablemente lo matarán en la cárcel”: abogado denuncia irregularidad en expulsión de ‘Lobo Menor’

Gustavo Salazar Pineda, abogado defensor de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, conversó con 6AM W y denunció irregularidades en la captura de su defendido en México y su posterior expulsión de Colombia, siendo enviado a Ecuador para que enfrente a la justicia de ese país al ser señalado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

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“La Corte advirtió que nunca se puede hacer una expulsión si no hay ciertos requisitos de ley. Eso es un trámite administrativo. Es vergonzoso que Colombia, como Estado supuestamente soberano, haya entregado a este caballero violando tratados internacionales”, afirmó.

Sobre ‘Lobo Menor’ pesaba una circular roja de Interpol, pues demás de ser vinculado al crimen de Villavicencio, hacía parte de una de las bandas criminales más poderosas de Ecuador, ‘Los Lobos’, la cual está relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Así las cosas, Salazar indicó que en ningún momento se dio el trámite pertinente para resolver la tutela que ellos presentaron como defensa de ‘Lobo Menor’, por lo que se constituyó un prevaricato.

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Señaló que en el momento en que se demostrara que los papeles presentados por el capturado eran ilegales, podían haberlo expulsado, aunque no se explica cómo lo pudieron hacer en menos de 24 horas.

“El trámite nunca se dio y hay una vía arbitraria que constituye un prevaricato. Vamos a denunciar al presidente de la Interpol y al presidente de la República”, dijo.

Incluso, denunció que a ‘Lobo Menor’ quisieron hacerlo firma lo que sería su expulsión de Colombia, pero lo impidieron.

Circular roja de interpol

Manifestó que, con la captura irregular y su traslado hacia Ecuador, “probablemente lo van a matar en la cárcel”.

“La ley dice que no se podrá expulsar a una persona cuando su vida corre peligro”, sostuvo.

Irregularidades en la captura de ‘Lobo Menor’

El abogado también afirmó que es mentira que a ‘Lobo Menor’ lo hayan capturado en el aeropuerto de México, sino que fue en Polanco, donde luego fue trasladado a la terminal aérea rumbo a Colombia.

‘Lobo Menor’ ya llegó a Ecuador

El capturado llegó este jueves, 19 de marzo, a territorio ecuatoriano (Guayaquil) proveniente desde Colombia fuertemente escoltado.

Escuche la entrevista completa con el abogado de ‘Lobo Menor’ aquí:

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