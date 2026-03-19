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19 mar 2026 Actualizado 13:32

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Reunión en Lima para mediar situación entre Colombia y Ecuador: fecha y puntos clave

La reunión será a finales de marzo y contará con mediación de la Comunidad Andina.

Mapa de Colombia y Ecuador, presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images / (Colprensa – Catalina Olaya) / (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

Mapa de Colombia y Ecuador, presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images / (Colprensa – Catalina Olaya) / (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

La tensión entre Colombia y Ecuador sigue aumentando, y se fortaleció con la reciente denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la bomba que asegura que cayó en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

Las recientes acusaciones del mandatario, se le suman a la imposición de aranceles que impuso el gobierno de Ecuador a varios productos colombianos.

Por lo cual, los próximos 23 y 24 de marzo habrá una reunión en Lima, Perú, con representantes de Colombia y Ecuador para lograr mediar ante la crisis diplomática y el conflicto arancelario.

La reunión será en el marco de la Comunidad Andina, por lo que contará con el liderazgo del secretario General, Gonzálo Gutiérrez.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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