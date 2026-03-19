Reunión en Lima para mediar situación entre Colombia y Ecuador: fecha y puntos clave
La reunión será a finales de marzo y contará con mediación de la Comunidad Andina.
La tensión entre Colombia y Ecuador sigue aumentando, y se fortaleció con la reciente denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la bomba que asegura que cayó en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.
Las recientes acusaciones del mandatario, se le suman a la imposición de aranceles que impuso el gobierno de Ecuador a varios productos colombianos.
Por lo cual, los próximos 23 y 24 de marzo habrá una reunión en Lima, Perú, con representantes de Colombia y Ecuador para lograr mediar ante la crisis diplomática y el conflicto arancelario.
La reunión será en el marco de la Comunidad Andina, por lo que contará con el liderazgo del secretario General, Gonzálo Gutiérrez.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...