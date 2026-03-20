Magnicidio Fernando Villavicencio: defensa de ‘Lobo Menor’ radicó tutela para evitar su expulsión

Alias Lobo Menor, identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales, es uno de los líderes de Los Lobos. (Foto: Cortesía)

Justicia

El abogado Gustavo Salazar Pineda, defensor de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, interpuso una acción de tutela con la que busca frenar su expulsión a Ecuador, en medio de la investigación que se adelanta por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

“Se informa que este equipo jurídico ha presentado una acción de tutela constitucional con el fin de proteger la vida, la integridad física y el debido proceso, con miras a suspender cualquier medida que represente el traslado del mismo al Estado de Ecuador”, señaló el defensor.

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Mediante un comunicado conocido en la noche de este jueves 19 de marzo, el jurista denunció “profundas vulneraciones a los derechos fundamentales de nuestro patrocinado, que se están cometiendo en virtud de que se ha decidido, por parte de Migración Colombia, el traslado a la República de Ecuador”.

También dijo que se ha violado el derecho al debido proceso administrativo, “ya que la expulsión se ordenó por parte de la Presidencia de la República, directamente de Gustavo Petro Urrego, y se está desarrollando de manera acelerada y expedita, lo que la torna arbitraria”.

Salazar Pineda también señaló que “se le está violando el derecho a la defensa, a la contradicción y demás derechos que no pueden ser desconocidos ni siquiera en los estados de excepción”.

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El abogado defensor de alias ‘Lobo Menor’ señaló que, si su cliente es enviado a Ecuador, podría ser asesinado.

“Se informa al país que, de ser trasladado este ciudadano, se está poniendo en peligro su vida, ya que es público y notorio que todas las personas que han sido vinculadas al proceso judicial como consecuencia de la lamentable muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio han sido asesinadas en las cárceles del vecino país”, se lee en el comunicado.

Aguilar Morales pertenece a ‘Los Lobos’, organización criminal de Ecuador que estaría relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación y que, al parecer, tendría vínculos con el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.