Capturan en El Dorado a alias ‘LoboMenor’, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio

Las autoridades migratorias interceptaron a Ángel Aguilar, integrante de la estructura criminal “Los Lobos”, en el aeropuerto Internacional El Dorado.

Alias “LoboMenor”, tiene circular roja de Interpol por ser uno de los cabecillas del crimen organizado ecuatoriano.

El hombre está vinculado como autoridad intelectual del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Petro confirmó captura

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias “LoboMenor”, identificado desde su desplazamiento en el sector de Polanco en la Ciudad de México.

La detención de este hombre, es con fines de extradición.