Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 17:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Capturan en El Dorado a alias ‘LoboMenor’, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio

Las autoridades migratorias interceptaron a Ángel Aguilar, integrante de la estructura criminal “Los Lobos”, en el aeropuerto Internacional El Dorado.

Capturan en El Dorado a alias ‘LoboMenor’, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio

Capturan en El Dorado a alias ‘LoboMenor’, vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio

Las autoridades migratorias interceptaron a Ángel Aguilar, integrante de la estructura criminal “Los Lobos”, en el aeropuerto Internacional El Dorado.

Alias “LoboMenor”, tiene circular roja de Interpol por ser uno de los cabecillas del crimen organizado ecuatoriano.

El hombre está vinculado como autoridad intelectual del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio.

Petro confirmó captura

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias “LoboMenor”, identificado desde su desplazamiento en el sector de Polanco en la Ciudad de México.

La detención de este hombre, es con fines de extradición.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir