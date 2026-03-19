Lobo Menor: quién es, por qué lo busca Ecuador y su relación con el crimen de Fernando Villavicencio

Esteban Aguilar, detenido en Bogotá, es uno de los líderes de la mayor organización criminal ecuatoriana conocida como Los Lobos. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Alias Lobo Menor, identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales, es uno de los líderes de Los Lobos, la mayor organización criminal de Ecuador que se encuentra vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación y fue detenido en México (y luego enviado a Colombia donde fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado) en un trabajo de inteligencia coordinado con Colombia, Ecuador y México.

Su detención ocurrió luego de ser buscado por supuestamente haber participado en la planificación del asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

A prisión en Ecuador

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que el sospechoso, que se encontraba prófugo y tenía orden de detención preventiva desde febrero, será recluido en la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa e inspirado en el modelo carcelario del salvadoreño Nayib Bukele.

La Cárcel del Encuentro, donde será recluido, es una prisión de máxima seguridad que alberga a varios cabecillas de bandas criminales, incluidos otros miembros de Los Lobos vinculados al asesinato de Villavicencio. Entre ellos figura Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, otro líder de esa organización señalado en el caso.

Alias Lobo Menor, identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales, es uno de los líderes de Los Lobos. (Foto: Cortesía) Ampliar Alias Lobo Menor, identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales, es uno de los líderes de Los Lobos. (Foto: Cortesía) Cerrar

¿Autores intelectuales?

La Fiscalía lo vinculó en febrero pasado a la investigación que sigue por la autoría intelectual del crimen del político, quien fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin por siete sicarios colombianos, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

Además de Lobo Menor, el Ministerio Público imputó en este caso al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría (Pipo), quien fue detenido en España en noviembre pasado y está a la espera de su extradición, la misma que busca frenar lanzando acusaciones sin pruebas hacia el presidente Daniel Noboa de supuestamente haber ordenado el crimen.

También a Luis Arboleda (Gordo Luis), otro cabecilla del grupo delictivo que ya está en la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana a la que enviarán a Lobo Menor una vez que llegue al país desde Colombia.

Delincuentes de cuello blanco

En este caso también están procesados como presuntos autores intelectuales el exministro correísta José Serrano, detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a diversas tramas de corrupción en Ecuador, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga.

Según la Fiscalía, los tres criminales “coordinaron previamente el ataque” a Villavicencio “con apoyo de grupos irregulares armados” por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, “a cambio de altas sumas de dinero”.

Fotografía de archivo del candidato presidencial Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). EFE/ STR ARCHIVO / STR Ampliar Fotografía de archivo del candidato presidencial Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). EFE/ STR ARCHIVO / STR Cerrar

Enlace con Colombia: disidencias de las FARC

De acuerdo siempre al Ministerio Público, una vez realizado el pago, Pipo habría “activado la estructura criminal” de Los Lobos y dispuesto que “los integrantes de su organización se encarguen de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento”.

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La Fiscalía ha señalado que Pipo habría recibido información reservada sobre supuestos contactos policiales que estaban involucrados en la seguridad de Villavicencio, la cual “presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen”.

Lobo Menor, quien es el hijastro de Pipo, supuestamente “tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad”.

Mientras, según la misma tesis fiscal, Gordo Luis se habría encargado de “entregar una fuerte cantidad de dinero” a una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para contratar a los sicarios que asesinaron a Villavicencio.

Ocho ‘cabos sueltos’

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo (El Invisible), otro cabecilla de Los Lobos que también estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Simpatizantes colocan una bandera de Ecuador sobre el féretro del candidato Fernando Villavicencio, durante un velatorio público en el Centro de Exposiciones hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / Jose Jacome Ampliar Simpatizantes colocan una bandera de Ecuador sobre el féretro del candidato Fernando Villavicencio, durante un velatorio público en el Centro de Exposiciones hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / Jose Jacome Cerrar

Otros ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos contratados para la ejecución del crimen, están muertos. Uno abatido en la misma escena del crimen, y los demás asesinados pocos días después en la cárcel en casos todavía sin esclarecer.

Uno de ellos dijo antes de ser asesinado que Lobo Menor y Gordo Luis “daban órdenes directas al resto de la organización”.

Lobo Menor fue sentenciado en 2013 a 20 años de cárcel por el asesinato del hermano del exministro Serrano, pero medios locales afirman que había salido en prelibertad hace unos años, lo que le permitió fugarse del país.

Tenía una orden de prisión preventiva vigente desde febrero pasado, cuando la Fiscalía lo imputó por el crimen de Villavicencio.