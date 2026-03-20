Parqueadero facahada operaba como ‘deshuesadero’ de carros robados en el centro de Medellín

Medellín, Antioquia

Un operativo conjunto entre la Alcaldía y la Policía Nacional permitió desmantelar un ‘deshuesadero’ de vehículos que operaba en una bodega del sector Prado, en pleno centro de Medellín, y que funcionaba bajo la fachada de parqueadero.

En el lugar se extraían piezas y repuestos de automotores robados para comercializarlos ilegalmente.

Resultados del operativo

Durante el procedimiento se logró la captura de un joven de 23 años, la recuperación de dos carros hurtados horas antes y la incautación de autopartes y herramientas utilizadas para el desarme de los vehículos. Según las autoridades, por la cantidad de piezas encontradas, allí habrían sido despiezados al menos 20 automotores.

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La intervención sellevo a cabo gracias a un reporte ciudadano. Desde el sistema 123, operadores realizaron seguimiento en tiempo real con cámaras de videovigilancia y tecnología LPR para el reconocimiento de placas. La trazabilidad mostró el recorrido de vehículos robados desde sectores como Los Alpes, en Belén, y Laureles, hasta la bodega donde finalmente eran desarmados.

“Simulaban ser un parqueadero en zona residencial, pero por dentro estaban desarmando carros robados para luego venderlos por partes. En Medellín ya no es fácil esconderse. Cada cámara está activa, cada visualizador está atento y cada patrulla está lista para intervenir”, anunció el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Más detalles

Dentro del establecimiento, las autoridades hallaron piezas mecánicas, vehículos desarmados y equipos industriales, lo que confirmaría una estructura dedicada al hurto y comercialización ilegal de autopartes. Los carros recuperados tenían placas alteradas y reportes activos por hurto.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación. Entre tanto, continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de esta red criminal, mientras las autoridades mantienen operativos focalizados en distintos puntos de la ciudad.