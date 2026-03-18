Capturan a integrantes del Frente 36 responsables de atacar torres de energía en Medellín
El operativo dejó como resultado cinco capturas por orden judicial, una en flagrancia y dos imputaciones adicionales a personas que ya se encontraban en centros carcelarios.
Valle de Aburrá
En una operación liderada por la Policía Nacional, fue desarticulada una red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que operaba en el Valle de Aburrá, con injerencia en el Norte y Nordeste antioqueño.
La investigación, que se extendió por más de seis meses, permitió identificar una estructura dedicada a la planeación de acciones terroristas y ataques contra el sistema energético de la región. Este proceso se originó tras varios atentados ocurridos en 2025 contra torres de energía en Medellín y Bello.
Según las autoridades, la red urbana utilizaba al menos 15 inmuebles para coordinar actividades ilícitas, almacenar armamento y alojar integrantes del grupo armado. Además, se analizaron más de 1.600 horas de video para ubicar a los responsables.
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Durante los allanamientos fueron incautados vehículos, munición, dispositivos electrónicos y estupefacientes.
Los capturados deberán responder por delitos como terrorismo, financiación del terrorismo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.