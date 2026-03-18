Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 18:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Capturan a integrantes del Frente 36 responsables de atacar torres de energía en Medellín

El operativo dejó como resultado cinco capturas por orden judicial, una en flagrancia y dos imputaciones adicionales a personas que ya se encontraban en centros carcelarios.

Capturan a integrantes del Frente 36 responsables de atacar torres de energía en MedellínFoto: Policía Nacional

Capturan a integrantes del Frente 36 responsables de atacar torres de energía en MedellínFoto: Policía Nacional
Medellín

Valle de Aburrá

En una operación liderada por la Policía Nacional, fue desarticulada una red de apoyo al terrorismo del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que operaba en el Valle de Aburrá, con injerencia en el Norte y Nordeste antioqueño.

La investigación, que se extendió por más de seis meses, permitió identificar una estructura dedicada a la planeación de acciones terroristas y ataques contra el sistema energético de la región. Este proceso se originó tras varios atentados ocurridos en 2025 contra torres de energía en Medellín y Bello.

Según las autoridades, la red urbana utilizaba al menos 15 inmuebles para coordinar actividades ilícitas, almacenar armamento y alojar integrantes del grupo armado. Además, se analizaron más de 1.600 horas de video para ubicar a los responsables.

Más información

Durante los allanamientos fueron incautados vehículos, munición, dispositivos electrónicos y estupefacientes.

Los capturados deberán responder por delitos como terrorismo, financiación del terrorismo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir