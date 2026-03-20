Abatido alias ‘Máquina’, cabecilla del Clan del Golfo, tras ordenar ataques a militares en Antioquia

Frontino, Antioquia

Tras fuertes combates registrados en zona rural del municipio de Frontino, en el Occidente de Antioquia, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, abatieron a alias “Máquina”, quien, se desempeñaba como cabecilla del Clan del Golfo en la zona.

De acuerdo con las autoridades, este hombre habría participado en el ataque ocurrido en septiembre de 2025 en el corregimiento de Musinga, que dejó tres soldados heridos.

En el mismo operativo lograron la captura de alias “Jony Rivera”, señalado de integrar la comisión armada. El capturado, quien tenía orden judicial por delitos sexuales, resultó herido durante la operación militar.

En el lugar recibió atención inmediata por parte de un enfermero de combate, en cumplimiento de los protocolos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Posteriormente, fue evacuado vía aérea a Medellín, donde permanece bajo atención médica especializada.

Otros detalles

En la ofensiva militar, las tropas incautaron gran material de intendencia con el que el Clan del Golfo cometía ataques contra la fuerza pública y la población civil.

“Durante la operación se incautaron dos fusiles, siete probadores, más de 680 cartuchos, material de intendencia y afectando de manera significativa las capacidades logísticas y armadas de este grupo ilegal”, detalló el teniente Coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante Batallón de Infantería Liviana N.º 32.

Con este resultado, el Ejército Nacional aseguró que continúa debilitando las estructuras de los grupos armados organizados que operan en esta región del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad en Antioquia.