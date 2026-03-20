Millonarios no contará con Leonardo Castro para juego clave ante Once Caldas: Motivos de su ausencia
El equipo bogotano se encuentra obligado a sumar fuera de casa para regresar al grupo de los ocho.
Millonarios visitará este sábado al Once Caldas en el estadio Palogrande, en uno de los juegos más llamativos de la fecha 13 del fútbol colombiano. El duelo se estará disputando a partir de las 6:20PM.
El equipo de Fabián Bustos tendrá una baja sensible para su duelo clave en el eje cafetero, puesto que no fue incluido en el grupo de viajeros el experimentado goleador Leonardo Castro.
¿Por qué no fue convocado Leonardo Castro?
Leonardo Castro no fue convocado en Millonarios para este compromiso ante el Once Caldas, debido a una sobrecarga muscular. El departamento médico quiere evitar un tema mayor que pueda desencadenar en una lesión de consideración.
Los azules tampoco contarán para este compromiso con Sergio Mosquera, a quien se le realizará una resonancia este mismo viernes; no obstante, se especula que esté varias semanas fuera de las canchas.
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Buena noticia en Millonarios
En contraste, la buena noticia para Millonarios es el regreso a la convocatoria del capitán David Mackalister Silva, quien se perdió el clásico ante Atlético Nacional debido a que fue expulsado por doble amarilla en la derrota 1-2 ante Boyacá Chicó.
Por su parte, Falcao García, quien sigue ausente, estaría reapareciendo en la nómina de convocados del equipo el próximo lunes 30 de marzo, cuando Millonarios estará recibiendo a Fortaleza por la jornada 14 del campeonato.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...