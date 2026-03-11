Tolima vs O’Higgins EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido

Tolima está abajo en la serie por la minima diferencia, en donde el club de Ibague y su entrenador Lucas González entraran con un bloque adelantado para así buscar el resultado desde el inicio del partido.

El club Tolimense cuenta con siete días de descanso por que no jugo en la Liga Colombiana. Si bien el cuadro colombiano ya aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, lo primordial será lograr un cupo en la Libertadores. Su último partido en casa fue triunfo por 1-0 contra Atlético Nacional, por lo que tendrá la confianza de que al menos sabe sacar resultados en esta condición.

O’Higgins tiene la ventaja en el marcador luego de ganar por 1-0 en la ida, pero la realidad es que el rendimiento del Capo de Provincia ha dejado mucho que desear en lo que va de la temporada. La victoria por 1-0 ante Universidad Católica en la jornada pasada dio muestras de la calidad del equipo, pero antes llegó a encadenar tres derrotas consecutivas en la Liga de Chile.

El partido de ida de esta llave acabó con victoria de O’Higgins por 1-0, es el único choque entre estos dos elencos en toda la historia.

Convocados del Tolima

Convocados del O’Higgins

Siga acá el minuto a minuto del partido