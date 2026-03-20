En firme nulidad de la elección del alcalde de Tunja. Consejo de Estado negó últimos recursos

Consejo de Estado deja en firme nulidad de elección del alcalde de Tunja. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

El abogado Marco Antonio Palma aseguró que el Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja, tras negar todas las solicitudes de aclaración y adición presentadas contra la sentencia del 5 de marzo de 2026. Según explicó, la decisión confirma que las actuaciones promovidas por la defensa y los coadyuvantes fueron consideradas improcedentes y, en algunos casos, extemporáneas.

El jurista indicó que el alto tribunal respaldó los argumentos expuestos en el proceso y dejó en firme la decisión que anuló la elección por una inhabilidad relacionada con la celebración de contratos. “Se ratifica que el fallo es claro y no había lugar a modificarlo ni a reabrir el debate jurídico”, señaló.

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Asimismo, destacó que dentro del auto se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles irregularidades en la elaboración de documentos del proceso, en particular por la presunta intervención de una funcionaria de la Alcaldía de Tunja.

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El Consejo de Estado también advirtió sobre la presentación reiterada de solicitudes con fines dilatorios por parte del demandado, por lo que decidió abstenerse de tramitar nuevos escritos de este tipo. Con la decisión en firme y sin recursos, el expediente será remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá para notificar al gobernador y avanzar en la designación de un alcalde encargado, mientras el partido político correspondiente presenta la terna.