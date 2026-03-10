Amenazan de muerte a abogado que impulsa proceso contra el alcalde de Tunja

El abogado Marco Antonio Palma Luna denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas, presuntamente provenientes de un centro carcelario, en medio del proceso legal que adelanta contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. El jurista aseguró que la situación representa un riesgo directo para su integridad y que ya puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Policía Nacional.

Según relató Palma Luna, las amenazas se intensificaron en las últimas horas mientras se encontraba reunido con algunos conocidos en un café de la ciudad. En ese momento recibió una llamada que, inicialmente, contestó sin sospechar su contenido. «...Hoy, más o menos a las diez y media de la mañana, me entró una llamada y me preguntaron si yo era el abogado Marco Antonio Palma. Les dije que sí, con mucho gusto, y de inmediato me dijeron que si yo era el abogado “berraquito” que estaba queriendo sacar al alcalde de Tunja...», explicó.

De acuerdo con el abogado, durante la conversación los interlocutores profirieron amenazas directas contra su vida y mencionaron incluso la dirección de su residencia. «...Me dijeron que ojalá siguiera siendo tan “berraquito” porque me iban a mandar en un cajón de madera y que me iban a hacer una visita; incluso dieron la dirección de mi casa...», afirmó Palma Luna, quien señaló que estas circunstancias generan una fuerte preocupación por su seguridad personal.

Tras recibir la llamada, el jurista acudió de inmediato al comando de la Policía Nacional para activar los protocolos de protección. Indicó que desde el año pasado había solicitado medidas de seguridad y que actualmente la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelanta el seguimiento del caso. «...La Fiscalía y la SIJIN ya tienen el número del cual me llamaron y se está haciendo la trazabilidad para determinar si efectivamente la llamada proviene de la cárcel de Cómbita...», explicó el abogado.

Palma Luna también alertó que otras personas vinculadas al proceso judicial contra el mandatario local estarían recibiendo amenazas similares. Entre ellas mencionó a la periodista Clemencia Torres, quien presentó una denuncia penal contra el alcalde, y a David Ávila, involucrado en el caso. «...No puedo responsabilizar a nadie porque no se identificaron, pero cuando dicen que es por estar demandando al alcalde y dan la dirección de mi casa, eso ya pone en riesgo mi vida y mi integridad física...», sostuvo el jurista, quien pidió a las autoridades acelerar las investigaciones y garantizar la seguridad de quienes participan en el proceso.