El Deportivo Cali sembró 50 árboles y se suma a iniciativa ambiental de la CVC

El Deportivo Cali dio un paso más allá de las canchas y se metió de lleno en el cuidado del medio ambiente. Con la siembra de 50 árboles nativos en su sede campestre en Pance, el club se unió oficialmente al programa “Valle Más Verde” liderado por la CVC.

Los jugadores profesionales, las mujeres del equipo femenino y los pelados de la cantera cambiaron por un rato los guayos por la pala

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La jornada se realizó el 19 de marzo, justo antes del Día Mundial del Agua, y contó con la participación de jugadores del equipo profesional, de la cantera y del plantel femenino. Entre las especies sembradas hay ceibas, gualandayes, cedros, sapotes, guayabos, achiotes, madroños y guayacanes, tanto lilas como amarillos, así además de darle otra cara al lugar, ayudan a recuperar el entorno y a sostener la vida que pasa por ahí.

Esta iniciativa hace parte de la campaña “Todos Ponen”, con la que la CVC busca seguir ampliando su impacto ambiental en la región. Según explicó su director, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, la idea es que la entidad suministre los árboles mientras el club se encarga de sembrarlos y cuidarlos, no solo en la sede de Pance sino en su estadio en el corregimiento de Palmaseca del municipio de Palmira.

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Desde el equipo, el jugador Steven Rodríguez destacó que este tipo de acciones ayudan a crear conciencia sobre la importancia de proteger el entorno: “Esto no solo es bueno para el club, sino para todo el Valle. Es entender que el ecosistema es nuestra vida”.

Por su parte, el gerente del club, Felipe Restrepo Orozco, aseguró que esta alianza refleja un compromiso real con el impacto social y ambiental. Además, explicó que la siembra permitirá mejorar el paisaje, generar más zonas de sombra, atraer fauna y aportar al cuidado del recurso hídrico.

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Este programa, creado en 2020 por la CVC, ya ha superado los 11 millones 800 mil árboles sembrados y tiene como meta llegar a los 18 millones en 2027.