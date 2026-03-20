“Estamos totalmente abandonados por el Estado”: familia de agricultor herido en el Valle

La violencia en las zonas rurales de los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca vuelve a generar alarma entre los propietarios de fincas, luego de que un agricultor fuera atacado por un presunto disidente.

El hecho ocurrió entre los corregimientos de Timba y La Balsa, cuando el agricultor Javier Tascón se movilizaba en su vehículo para transportar sus productos. Al detenerse en un retén ilegal, un hombre armado que se identificó como integrante de la estructura “Jaime Martínez” lo confrontó y al intentar escapar fue alcanzado por varios disparos.

Hoy, la víctima de 73 años permanece en una clínica de la ciudad de Cali, donde recibe atención médica por las heridas que sufrió, incluida una lesión que ha afectado gravemente su movilidad.

“Su movilidad es reservada porque el tiro que tiene está cerca de la médula espinal, entonces él no se puede mover, sus piernas no las siente, solamente un 10% y operándolo puede quedar inválido. Entonces por eso estamos rogándole a la clínica que lo deje allá, porque está manejando un dolor muy fuerte”, detalló Julia Tascón, hermana de la víctima.

Este ataque no solo deja a la familia Tascón preocupada, sino que también expone la vulnerabilidad de quienes trabajan y viven en estas zonas rurales.

“Allá no hay ley, la única ley es la de la guerrillera. La gente tiene que someterse a ellos y nada más. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántas cosas han pasado malas de la gente?, han destruido familias enteras, no hay seguridad, estamos abandonados totalmente del estado”, agregó.

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Los propietarios de las fincas temen que este tipo de hechos se repitan y llaman a las autoridades a reforzar la seguridad, no solo en la protección de las personas, sino también de la propiedad privada, debido a que la comunidad depende, en su mayoría, de la venta de productos agrícolas en la región.