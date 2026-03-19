FOMAG retoma atención de cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología y garantiza tratamientos

Desde este jueves, 19 de marzo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) reactivó la atención para pacientes con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología, permitiendo que la decisión tenga un impacto directo en los pacientes que ya venían siendo atendidos y que, por distintas razones, enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos.

Ahora, los pacientes podrán seguir recibiendo quimioterapias, controles y procedimientos médicos sin tener que empezar de cero o buscar otras opciones de atención.

Las personas que vivan en ciudades y regiones como Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima y Santander, son las que podrán seguir con los tratamientos.

Además, la medida no solo cubre a quienes ya están en tratamiento, también permite que nuevos pacientes, con diagnóstico confirmado de cáncer, puedan iniciar su proceso médico en el Instituto Nacional de Cancerología, una de las entidades más importantes del país en el manejo de esta enfermedad.

Pensando en ampliar el acceso, el FOMAG anunció que a partir del 1ro de abril se incluirán más personas. Por ejemplo, niños y adolescentes que necesiten diagnóstico o tratamiento por cáncer podrán ser atendidos. También se dará prioridad a pacientes de zonas alejadas, donde no hay hospitales con este nivel de especialización.

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La importancia de la decisión

A diferencia de otras enfermedades, el cáncer no se puede “poner en pausa” y necesita de tratamiento sin interferencias. Cada sesión, examen o medicamento hace parte de un proceso que debe cumplirse en tiempos precisos.