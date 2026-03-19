Renuncia César Prado, presidente de Banco de Bogotá: designan a Jorge Castaño en reemplazo temporal

La junta directiva del Banco de Bogotá confirmó que César Prado presentó su renuncia al cargo de presidente en la sesión de este jueves, la cual aceptaron. Su salida se hará efectiva a partir del 20 de marzo.

El directivo deja el banco tras más de 15 años de trayectoria en el Grupo Aval, periodo de tiempo en el que ocupó distintos cargos y, según la entidad, se destacó por su compromiso y liderazgo dentro de la organización.

Para garantizar la continuidad de las operaciones sin generar vacíos, la junta designó como presidente encargado a Jorge Castaño Gutiérrez, quien actualmente es vicepresidente corporativo de Activos Financieros y Eficiencias en Grupo Aval y fue superintendente Financiero en el gobierno de Iván Duque y durante varios meses en este Gobierno.

El banco explicó que iniciará en los próximos días el proceso para elegir al nuevo presidente en propiedad y que el procedimiento se hará bajo estándares de gobierno corporativo, todo con el fin de asegurar una transición ordenada.

Mientras tanto, la entidad aseguró que seguirá operando con normalidad y mantendrá su enfoque en clientes, inversionistas y demás grupos de interés.