Gobierno expide decreto para garantizar pensión, salud y Arl a recicladores sin cambiar su trabajo

El Gobierno Nacional anunció la creación de la Red de Protección Social para la Vida de las personas recicladoras de oficio, un modelo que por primera vez garantiza acceso a seguridad social para esta población históricamente excluida.

La medida quedó establecida en el Decreto 0271 de 2026 y comenzará a aplicarse desde el 1 de julio de ese año, con el objetivo de dar tiempo a ajustes técnicos, operativos y regulatorios necesarios para su implementación en todo el país.

Aunque la Corte Constitucional ya los había reconocido como sujetos de especial protección desde hace más de 20 años, la entidad asegura que este decreto es el primer intento estructurado por traducir ese reconocimiento en beneficios concretos.

El sistema está dirigido a recicladores que trabajan de manera habitual recolectando, transportando y clasificando residuos aprovechables, que dependen económicamente de esta actividad, están organizados en asociaciones y tienen ingresos por debajo de un salario mínimo.

Según el comunicado, el decreto reconoce a los recicladores como trabajadores independientes con derechos, sin obligarlos a convertirse en empleados formales. Es decir, podrán seguir trabajando de manera autónoma, pero ahora con acceso a protección social.

¿Qué incluye el nuevo sistema de protección?

El modelo se basa en cuatro pilares principales que cubren las necesidades básicas de seguridad social.

El primero es el tema de la salud, donde los recicladores que ya están en el régimen subsidiado (el sistema de salud para personas de bajos ingresos) seguirán afiliados sin cambios. Para quienes no estén cubiertos, las alcaldías y gobernaciones deberán garantizar su ingreso.

Esto significa que todos los recicladores podrán acceder a servicios médicos sin tener que pagar cotizaciones como un trabajador formal.

Con respecto a la pensión, se habilitaron dos caminos, donde los recicladores podrán acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), que ayuda a trabajadores con bajos ingresos a cotizar para su pensión.

Y por otro lado, quienes no logren cumplir los requisitos de pensión tradicional podrán entrar a sistema BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), el cual funciona como un ahorro donde el reciclador acumula dinero durante su vida laboral y recibe un ingreso en la vejez, aunque no sea una pensión completa.

En este caso, las organizaciones de recicladores aportarán un valor cercano al 5 % de los ingresos del trabajador, y el Estado sumará un incentivo del 20 %.

Además de los BEPS, los recicladores podrán acceder al programa Colombia Mayor, que entrega apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad según los criterios establecidos por el Departamento para la Prosperidad Social.

Con esto, el ministerio afirma que los recicladores estarán cubiertos frente a accidentes o enfermedades relacionadas con su trabajo. Las organizaciones deberán afiliarlos a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y pagar los aportes, calculados sobre un salario mínimo.

Esto implica que, si un reciclador sufre un accidente mientras trabaja, tendrá acceso a atención médica y compensaciones, algo que antes no estaba garantizado, según la entidad.

¿Quién pagaría la seguridad social?

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el modelo de financiación, ya que a diferencia de otros trabajadores independientes, los recicladores no tendrán que pagar directamente estos aportes de su bolsillo.

El dinero provendrá de dos fuentes principales, primero la tarifa de aprovechamiento del servicio público de aseo (es decir, lo que se cobra por gestionar residuos reciclables), y segundo, las actividades económicas de las organizaciones de recicladores.

Le puede interesar: DIAN incauta maquinaria amarilla y celulares ilegales por más de $11.000 millones

El decreto prohíbe expresamente descontar estos aportes del ingreso mensual de los recicladores, lo que busca evitar que su ya limitado ingreso se vea afectado.

El papel de las organizaciones y las alcaldías

Las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), que funcionan sin ánimo de lucro, serán las encargadas de afiliar a sus miembros a riesgos laborales, hacer aportes y gestionar parte del sistema.

Por su parte, las alcaldías y gobernaciones deberán actualizar el censo de recicladores, reportar la información al sistema nacional y garantizar la afiliación en salud de quienes aún no estén cubiertos.

Entidades como Colpensiones y Prosperidad Social van a poder vincular a los recicladores a programas como BEPS y Colombia Mayor.

¿Qué pasa si un reciclador deja el oficio?

Si una persona deja de trabajar como reciclador, deberá informarlo a su organización y a la entidad territorial. En ese caso se cancelará la afiliación a riesgos laborales, la afiliación en salud continuará según las reglas generales, y los ahorros acumulados en BEPS seguirán siendo del reciclador.