Miles de hogares de estratos 1, 2 3 accederán a energía solar como alternativa al subsidio eléctrico

El Ministerio de Minas y Energía implementará el programa Colombia Solar, una apuesta que redefine la forma en que el Estado apoya a los hogares de menores ingresos en el pago de la energía. En lugar de destinar recursos de manera permanente al subsidio de la factura eléctrica, el nuevo modelo apuesta por la autogeneración con energía solar como una solución estructural y de largo plazo.

El programa, que fue declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES), permitirá que miles de hogares instalen soluciones solares para cubrir su consumo básico de electricidad, reduciendo la dependencia del sistema tradicional y el impacto fiscal que hoy asume el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Según el Gobierno, esta transformación busca hacer más eficiente el gasto público, mejorar el acceso a energía limpia y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico, especialmente en regiones donde las tarifas son más altas.

¿Cómo funcionará Colombia Solar y a quién beneficia?

De acuerdo con la reglamentación, Colombia Solar está dirigido a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, tanto del Sistema Interconectado Nacional como, en una fase posterior, de las Zonas No Interconectadas. El programa permitirá desarrollar proyectos de autogeneración solar, en cualquiera de sus modalidades, hasta cubrir el consumo básico de subsistencia de los hogares beneficiarios.

La resolución define reglas claras sobre la propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura solar, con un horizonte de sostenibilidad de hasta 25 años, así como criterios de focalización que priorizan variables como pobreza multidimensional, pobreza energética y costos del servicio.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que el programa apunta a cambiar el enfoque del subsidio. “Estamos transformando el subsidio en autonomía energética, llevándole energía limpia y más barata a los hogares que históricamente han pagado las tarifas más altas”, señaló el ministro al presentar la iniciativa.

En el desarrollo del programa, el subsidio no desaparece de forma inmediata, sino que se convierte progresivamente en capacidad instalada, permitiendo que los usuarios reduzcan el valor de su factura o cubran una parte significativa de su consumo con energía solar.

Impacto económico y territorial

Además del alivio para los hogares, el Gobierno sostiene que Colombia Solar tendrá un impacto directo en la reducción de la presión fiscal, al disminuir el gasto recurrente en subsidios eléctricos, y en el impulso a la Transición Energética Justa, con mayor generación distribuida y uso de fuentes renovables .

La implementación estará a cargo del Ministerio de Minas y Energía, en articulación con las entidades del sector eléctrico, y se hará de manera gradual, según la disponibilidad de recursos y las condiciones técnicas de cada territorio. La reglamentación también contempla ajustes en los sistemas de medición y facturación, que deberán ser definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Con la norma ya publicada, el siguiente paso será la definición de territorios priorizados y proyectos piloto, en un programa que marca un giro en la política energética del país y en la forma como el Estado subsidia el acceso a la electricidad.

