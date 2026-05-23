Listado de casas y apartamentos que está rematando la SAE y el FNA: financiación del hasta el 90%

La Sociedad de Activos Especiales se volvió a unir al Fondos Nacional del Ahorro para continuar con su propósito de que todos los colombianos cumplan el sueño de tener vivienda propia.

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Estos remates han tomado fuerza al paso del tiempo debido a que se ofrecen casas y apartamentos que pasaron al Estado tras algunos procesos judiciales.

De este modo, el Fondo Nacional del Ahorro anunció una financiación de hasta el 90% del valor de la vivienda que le interese.

Aunque es importante señalar que estos bienes, en su mayoría, ya fueron usadas o tuvieron algún otro propietario, el catálogo de ofertas es amplio y los ciudadanos pueden elegir entre varias opciones, según sus ideales e intereses.

La SAE aclara que los inmuebles que hacen parte de estos remates pueden ser embargos, cobros de deudas y hasta liquidaciones.

Viviendas de la SAE

$585.602.000: Casa en venta en Las Margaritas, Bogotá.

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$382.923.000: Apartamento en venta en Bogotá. Cuarto piso.

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$135.842.414,4: Casa en venta en Huila

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$250.285.468: Casa en venta en Fusagasugá

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$286.651.000: Casa en venta en Tunja

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$275.565.000: Casa en venta al sur de Bogotá

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$252.483.000: Casa en venta en Barranquilla

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$369.602.000: Apartamento en venta en Cali

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Conozca el catálogo completo en la página web del Fondo Nacional del Ahorro en la sección ‘Inmuebles SAE’. Si quiere dirigirse directamente a las viviendas disponibles, haga clic aquí.

Financiación del Fondo Nacional del Ahorro

Lo que ofrece el FNA es un crédito hipotecario que financia hasta el 90%del valor comercial de la vivienda elegida.

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Este tipo de financiación es válida para varios tipos de vivienda:

Vivienda de Interés Prioritario (VIP)

Vivienda de Interés Social (VIS)

Vivienda No VIS

Sin embargo, es de resaltar que el crédito solo está disponible a todos los afiliados al FNA a través de cesantías o ahorro voluntario.

Además, hay un rango de edad para ser aprobado: De 18 a 75 años.

Aunque el monto aprobado dependerá de la capacidad de pago del beneficiario, el FNA ofrece crédito en pesos, con cuotas fijas y un crédito en UVR, con valores ajustados a inflación.