Cumbre Celac África: ¿Qué avances han logrado y qué foros han realizado?

Avanza uno de los eventos más importantes del final del gobierno de Gustavo Petro, la Cumbre Celac África que realizan en el centro de convenciones de Ágora, y que espera contar con la participación de varios presidentes.

Sin embargo, se ha hablado que solo cuatro jefes de Estado de los 33, participarán de este evento.

La jornada comenzó el pasado 18 de marzo, con la presentación de la vicepresidenta Francia Márquez, quien le dio apertura a este evento que contó con una inversión aproximada de 13.000 millones de pesos, en medio de una emergencia económica y social en el país.

Desde el inicio del evento, han realizado foros estratégicos sobre América latina, Africa y el Caribe, teniendo en cuenta que el propósito de esta cumbre es abrir nuevos mercados y afianzar relaciones internacionales.

Durante la segunda jornada de la agenda de la Cumbre Celac África, la vicepresidenta Francia Márquez habló sobre la labor de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, que trabaja para superar los efectos del racismo y la esclavización en el país.

Días claves

Para este viernes, se espera un encuentro entre cancilleres. Pero para mañana sábado, está programado el evento más importante de la Cumbre, con la asistencia de presidentes.