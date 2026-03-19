El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Solo cuatro jefes de Estado, de 33, han confirmado presencia para la CELAC

Bogotá se prepara para acoger este fin de semana la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), un evento que, según últimas confirmaciones de 6AM W de Caracol Radio, contará con una asistencia reducida de jefes de Estado. De los 33 mandatarios esperados, solo cuatro han confirmado su presencia.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores, los líderes que han confirmado su asistencia son el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Se conoció que el presidente de Uruguay asumirá la presidencia rotativa del bloque regional durante el encuentro. La ausencia de los demás mandatarios ha sido notoria, ya que en su lugar enviarán a un ministro en su representación.

El presidente brasileño también impulsará la integración regional en la cumbre como un “compromiso constitucional” importante, “en el mundo de hoy, donde proliferan unilateralismos, medidas coercitivas y actos unilaterales”, dijo Gisela Padovan, secretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería brasileña.

La baja asistencia de jefes de Estado podría influir en la toma de decisiones y en la proyección de acuerdos significativos para la región. Esta situación genera interrogantes sobre el impacto y la relevancia de la cumbre, especialmente considerando que es la segunda vez que Colombia es sede de este evento.

La CELAC como foro de diálogo y concertación política, busca fortalecer la integración y cooperación entre los países de América Latina y el Gobierno. El encuentro regional se articulará en torno a tres ejes: cooperación sur-sur, reparaciones históricas y justicia étnico-racial, y comercio e inversiones.

Este miércoles, 18 de marzo, se dio inicio al Foro de Alto Nivel CELAC-África, donde la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina hizo un llamado a sentar las bases de un nuevo capítulo de cooperación entre el Sur Global.

Desde la Presidencia informaron que el Foro se llevará a cabo hasta este sábado 21 de marzo; tiene una agenda orientada a consolidar la reconexión birregional a partir de cuatro pilares fundamentales: cooperación Sur–Sur para el desarrollo birregional; reparación histórica y justicia étnico–racial; comercio e inversión; y política exterior y articulación multilateral.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:52 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: