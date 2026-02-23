Cumbre Celac África en Bogotá: $13.000 millones de inversión en medio de la emergencia económica

Este lunes, el Gobierno oficializa la presentación del Foro de Alto Nivel CELAC-África, que realizarán en Bogotá en el mes de marzo.

Con la presentación de la vicepresidenta Francia Márquez, y la asistencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, la canciller Rosa Villavicencio, el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, el ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, entre otros; explicaron la tarea que tendrá cada funcionario desde su Ministerio, para concretar la agenda y sentar bases sólidas que garanticen una relación birregional más profunda.

Sin embargo, hay una polémica que empieza a rondar la realización de este evento y es que tenga una inversión que redondeará los $13.000 millones, en medio de la emergencia económica y social que afronta el país por la ola invernal.

Desde Casa de Nariño, el ministro de Hacienda, Germán Ávila aclaró que todas las entidades se encargarán de financiar el evento, con inversiones que aseguran serán recompensadas con la firma de convenios.