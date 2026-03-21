Petro alerta sobre nueva era de guerras si se impone tesis de Marco Rubio en el mundo

En el marco de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolla en Bogotá, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sobre el rumbo que podría tomar el mundo en materia geopolítica.

El mandatario aseguró que no es viable continuar aplicando la tesis promovida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al considerar que podría desencadenar una nueva fase de confrontaciones internacionales.

“Marco Rubio esgrimió una tesis académica que viene levantándose en medios de las universidades (...) una nueva era de conflictos atravesados por una guerra”, afirmó el jefe de Estado.

En ese sentido, Petro insistió en que el camino para evitar una escalada de tensiones no puede ser otro que el entendimiento global. “La salida es el diálogo entre todas las culturas”, enfatizó.

Además, el presidente planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo enfoque en las relaciones internacionales basado en la cooperación.

“El nuevo multilateralismo es un encuentro de la humanidad y de los pueblos diversos de la humanidad, buscando soluciones comunes a los problemas de la humanidad a través de un diálogo entre civilizaciones”, concluyó.