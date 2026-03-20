Consejo Superior de UniAtlántico aprueba creación de nueva vicerrectoría

En la sesión del Consejo Superior realizada el jueves 19 de marzo, el máximo órgano de la Universidad del Atlántico aprobó la creación de una nueva vicerrectoría. El cargo permitirá al rector Rafael Castillo Pacheco cumplir con la orden judicial que ordenó el reintegro del exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta decisión se da tras un segundo intento del rector, luego de que en la sesión extraordinaria del 16 de marzo el Consejo rechazara la iniciativa, al considerar que no contaba con el sustento necesario para evitar posibles riesgos legales.

Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial

En esta oportunidad, el rector propuso el nuevo cargo bajo el enfoque de una estrategia alineada con el Plan de Desarrollo de la universidad, el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Atlántico y el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.

La Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial tendrá como objetivo principal incluir a más estudiantes de la provincia y de los territorios más lejanos y vulnerables, promoviendo la equidad y el acceso a la educación superior en zonas que tradicionalmente han tenido menor cobertura educativa.

Próximos pasos

Con la aprobación del Consejo, la universidad queda a la espera de conocer la posición de Álvaro González sobre la decisión adoptada. Este paso será clave para la implementación de la nueva vicerrectoría y para garantizar que las funciones del cargo se alineen con los objetivos de inclusión y desarrollo territorial de la institución.