Periodista barranquillera Estefany Rodríguez queda en libertad: había sido detenida por el ICE

La periodista barranquillera Estefany Rodríguez quedó en libertad bajo fianza tras la detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Estados Unidos.

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En Nashville, la periodista de Nashville Noticias, fue liberada luego de pasar 16 días detenida.

Se conoció que Rodríguez Flórez recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 10 mil dólares y se encuentra en camino a reunirse con su familia, según informó su equipo legal.

“Hoy celebramos que Estefany ha sido liberada del centro de detención de ICE en Louisiana y está de regreso a casa con su familia”, indicó el abogado Mike Holley, quien añadió que, tras su liberación, podrán actualizar al juez federal Eli Richardson sobre el estado de la periodista mientras continúa el proceso legal.

A través de esta acción legal, buscan no solo su liberación total, sino también una orden judicial que impida a ICE incurrir en conductas similares en el futuro.

¿Quién es la periodista?

Rodríguez es licenciada en periodismo, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia, país donde desarrolló parte de su carrera profesional en distintos medios de comunicación.

Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, donde ha cubierto temas relacionados con salud, asuntos policiales y migración.