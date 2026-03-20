Universidad del Atlántico: el fuero de paternidad que enreda aún más el reintegro de ex vicerrector

Wilson Quimbayo el día de su posesión como vicerrector de Bienestar Universitario junto al rector encargado, Rafael Castillo Pacheco

El proceso para reintegrar a Álvaro González como vicerrector de Bienestar Universitario en la Universidad del Atlántico, ordenado por un juez de la república, suma un nuevo capítulo: esta vez marcado por las actuaciones del actual ocupante del cargo, Wilson Quimbayo y una serie de decisiones administrativas que han generado controversia jurídica.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La Universidad ha justificado la demora en el cumplimiento del fallo de tutela en una “situación sui generis” relacionada con un presunto fuero de paternidad de Quimbayo, quien también fue candidato a la rectoría, apoyado por el ministro Armando Benedetti,

Quimbayo habría informado de manera verbal a la Jefatura de Talento Humano que su compañera permanente se encontraba en estado de embarazo.

Lea también: Fracasa propuesta del rector de Uniatlántico para cumplir tutela

Sin embargo, de acuerdo con los documentos conocidos por Caracol Radio, la prueba de gravidez solo fue practicada el 12 de febrero de 2026. Ese mismo día Quimbayo presentó ante la universidad la notificaicón de fuero de paternidad, es decir, un día después de la notificación del fallo de segunda instancia que ordenaba el reintegro de González.

Solicitud fuero paternidad de Wilson Quimbayo Ampliar Solicitud fuero paternidad de Wilson Quimbayo Cerrar

El hecho resulta llamativo para el accionante, pues la Universidad ya tenía conocimiento de la decisión judicial y, aun así, no procedió a su cumplimiento inmediato.

El caso se puso más complejo porque la institución tampoco tenía certeza sobre la relación de Quimbayo con la persona en estado de embarazo. Por ello, le habría solicitado acudir a una notaría para rendir una declaración juramentada que acreditara la unión.

Ese trámite se realizó el 22 de febrero, cuando ya habían vencido los cinco días otorgados por el juez para cumplir la tutela y, además, cuando ya cursaba un incidente de desacato.

Declaración juramentada de Wilson Quimbayo Ampliar Declaración juramentada de Wilson Quimbayo Cerrar

Pese a ello, la Universidad ha sostenido que existe una protección derivada del fuero de paternidad que impediría remover a Quimbayo del cargo, argumento que es rechazado por el accionante.

“El fallo no ordena crear nuevo cargo”

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Elvis Manuel Pozuelo, representante de González, señaló que “el fallo de tutela es claro: debe reintegrarse al accionante al cargo que ocupaba, a uno similar o de mayor jerarquía. Las situaciones administrativas internas no pueden estar por encima de una orden judicial”.

Lea también: Sindicato denuncia crisis en la Unidad de Salud de Uniatlántico

El abogado insiste en que existe una “situación jurídica consolidada” a favor de su representado, quien obtuvo la protección de sus derechos fundamentales mediante sentencia de tutela, por lo que considera que la Universidad estaría privilegiando trámites administrativos sobre una decisión judicial.

La suerte del rector

En paralelo, la defensa denuncia que han transcurrido 27 días hábiles sin que el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco ejecute el fallo, lo que, a su juicio, evidencia una dilación sistemática.

Mientras tanto, el incidente de desacato permanece en trámite en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, cuyos términos están suspendidos temporalmente debido a funciones electorales del despacho en los escrutinios, tras las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Castillo ha insistido ante el Consejo Superior la creación de un cargo para, según él, cumplir con la orden de la juez. Sin embargo, el máximo órgano de la institución rechazó la propuesta al considerar que cualquier decisión deberá contar con suficiente sustento para evitar nuevos riesgos legales.