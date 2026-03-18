La dignidad llegó sobre ruedas: la historia de Ciro Ospino en El Porvenir

Por: Emilio Gutiérrez Yance

El día amanece lento en El Porvenir. El sol no irrumpe: se posa. Se desliza sobre los techos de zinc, se enreda en los árboles y termina descansando sobre la tierra caliente que ha visto pasar generaciones enteras entre redes de pesca y surcos de cultivo.

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En medio de ese paisaje detenido en el tiempo, vive Ciro Ospino Morales, 88 años, memoria viva de una vida hecha a pulso. Durante décadas, su existencia estuvo marcada por la disciplina del campo y la paciencia del río. Fue pescador, agricultor, padre, abuelo. Un hombre que aprendió a sostener a los suyos con el trabajo silencioso de las manos.

Hoy, esas manos ya no siembran ni recogen. Descansan. El tiempo, implacable y silencioso, fue cerrando caminos: primero la movilidad, luego la vista. Una enfermedad lo dejó postrado, reduciendo su mundo a las paredes de su hogar y a la compañía permanente de sus seres queridos.

Pero incluso en los territorios donde parece que nada cambia, la vida encuentra formas de moverse.

Antes de que la ayuda llegara, la familia de don Ciro había aprendido a esperar. Habían tocado puertas, escuchado promesas y sostenido la esperanza en palabras que muchas veces se las llevaba el tiempo. En épocas donde abundan los ofrecimientos y escasean las soluciones, se aferraron —como tantos— a la ilusión de que alguien cumpliría.

La ayuda, sin embargo, no llegó de donde la esperaban. Llegó en silencio, sin condiciones ni discursos, de manos de quienes decidieron actuar más allá de las palabras: la Policía Nacional.

Fue durante una jornada en territorio cuando un familiar, con la urgencia marcada en la voz, se acercó al Grupo de Policía Comunitaria con una petición sencilla pero urgente: una silla de ruedas. No era solo una necesidad física, era una forma de devolverle dignidad.

La patrullera Sandry Jiménez Consuegra, gestora de participación ciudadana, junto al subintendente Anthony Márquez Aldana, comandante de la Estación de Policía de Talaigua Nuevo, asumieron el caso como propio. La gestión encontró respaldo en la Fundación Mujeres Emprendedoras, liderada por Norayda Amell Cuello, y en la Armada Nacional, consolidando un trabajo articulado.

Hasta que llegó el día.

No hubo tarimas. No hubo discursos preparados. Solo un hogar humilde, una familia expectante y un objeto que cargaba más significado que su propio peso.

La silla de ruedas cruzó la puerta como quien trae consigo una nueva posibilidad. Y en ese instante —breve, profundo, casi sagrado— ocurrió lo esencial: don Ciro no solo recibía ayuda, recuperaba algo de sí mismo.

Las miradas lo dijeron todo. La gratitud no necesitó palabras. En el silencio, ese lenguaje que pocas veces falla, quedó claro que alguien había escuchado… y había respondido.

Porque transformar un territorio no siempre implica grandes obras ni cifras que impresionen. A veces, basta con cambiarle el día —o la vida— a una sola persona.

Esta jornada humanitaria hizo más que atender una necesidad puntual: reafirmó que la presencia institucional, cuando se construye desde la empatía, puede convertirse en un puente real entre el Estado y la comunidad. Que la seguridad también se expresa en el cuidado. Que servir es, en esencia, no pasar de largo frente al dolor ajeno.

Hoy, en El Porvenir, don Ciro sigue sin caminar por sus propios medios. Pero algo ha cambiado. Ahora puede desplazarse. Ahora puede mirar —a su manera— el mundo desde otro ángulo.