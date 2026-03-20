Aseguran $1,3 billones para avanzar en la construcción de la PTAR del río de Oro en Girón

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) del río de Oro, en Girón, ya tiene asegurados los recursos para su desarrollo. En total, serán $1,3 billones destinados a esta obra clave para el saneamiento del territorio.

El proyecto ha sido estructurado de manera conjunta entre Empas, la CDMB y el Gobierno Nacional, lo que permitió consolidar el esquema de financiación que garantiza su avance en los próximos años.

“Logramos asegurar la totalidad de los recursos mediante un CONPES que respalda su financiación”, explicó César Camilo Hernández, gerente de Empas.

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La planta permitirá tratar prácticamente el 100 % de las aguas residuales que hoy llegan al río de Oro, lo que representa un avance importante en materia ambiental y de salud pública.

“Esta planta no es solo una obra de infraestructura, también es una obra social y ambiental que va a mejorar la calidad de vida de las comunidades”, señaló.

Además de la recuperación del afluente, el proyecto busca reducir riesgos para la salud en poblaciones cercanas, que hoy se ven afectadas por la contaminación del río.

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“Vamos a recuperar el río de Oro, que es un afluente clave y que conecta con el río Lebrija y el Magdalena”, agregó Hernández.

Durante su construcción, la obra también generará cerca de 3.700 empleos entre directos e indirectos.

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Aunque los recursos ya están asegurados, su ejecución será progresiva dentro del cronograma definido por el Gobierno Nacional.

Con esta iniciativa, se espera avanzar en una deuda histórica en materia de saneamiento y mejorar las condiciones ambientales y de salud en la región.