Conpes asegura plata para la Ptar del río de Oro en Bucaramanga

Un nuevo impulso recibió el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del río de Oro en el área metropolitana de Bucaramanga.

Un Conpes, suscrito por el gobierno nacional, aseguró la financiación de la obra; en el documento quedó estipulado que para la Ptar se destinarán $1.2 billones.

César Camilo Hernández, gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas indicó que “gracias a un trabajo articulado con el gobierno nacional se logró el Conpes 4173 con un presupuesto de $1.29 billones proyectado para ejecutarse entre el 2027 y 2035″.

Acotó que “este es un triunfo de los santandereanos. Vamos a salvar el río de Oro. Volverá a ser el eje para el desarrollo sostenible de Bucaramanga y su área metropolitana”.

