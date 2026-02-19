CDMB entrega muro de mitigación en el Río de Oro para proteger la zona industrial de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) entregó una obra de mitigación de cerca de 900 metros en la margen derecha del Río de Oro, con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en la zona industrial del área metropolitana de Bucaramanga.

La intervención protege a Centroabastos, Almagrario y al sector industrial de Chimitá. Incluye 900 metros lineales de estructura, 220 metros nuevos, 32 espigones, 16 mil metros cúbicos de gaviones y 95 anclajes.

Diego Antonio López Santamaría, presidente de obra, explicó que se trata de una protección de cauce diseñada para soportar avenidas torrenciales. Destacó además que el sistema de gaviones anclados incorpora tecnología traída desde Italia, lo que incrementa el factor de seguridad.

Lea también: Lluvias en Bucaramanga dejan afectaciones en barrios y corredores viales

La obra, ejecutada en 15 meses por el Consorcio Cauce, busca prevenir emergencias como la ocurrida en 2005, cuando el río se desbordó y causó graves afectaciones en el sector.

“Aquí hay más de 15 mil trabajadores y millones de personas que se benefician de esta central que garantiza la seguridad alimentaria”, señaló el director general de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, durante la entrega. El funcionario subrayó que la intervención busca evitar que se repita una emergencia de gran magnitud en el área metropolitana.

Podría interesarle: ¿Quién recoge el reciclaje en Floridablanca? Comunidad de Zapamanga denuncia que no hay ruta

Para cumplir los plazos de la obra, se habilitaron cuatro frentes de trabajo simultáneos y un equipo humano cercano a 100 personas, entre operarios e ingenieros.

“Esto no es solo infraestructura. Es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, concluyó Reyes Nova.