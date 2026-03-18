Emergencia por lluvias deja inundados y aislados a habitantes del Carrizal en Girón

Bucaramanga

Una grave emergencia por lluvias se registra desde la madrugada de este miércoles en el sector de Carrizal, en Girón, Santander, donde cientos de familias permanecen afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y vías colapsadas.

De acuerdo con el pronunciamiento, en Caracol Radio, de Estefanía Vargas, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Carrizal Campestre, la situación se ha visto agravada por la remoción de tierras derivada de múltiples obras de construcción en la zona alta del sector, incluyendo proyectos de vivienda y trabajos de infraestructura vial.

“Los sectores carrizales están inundados por la remoción de tierras que se han venido realizando. Han botado tierra, palos y piedras a las canaletas, lo que generó el colapso”, advirtió la líder comunal.

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Agregó Vargas, que aunque la empresa de servicios públicos ha realizado labores periódicas de limpieza en dos canaletas principales del barrio, estas no han sido suficientes ante la acumulación de material que desciende desde la montaña y las obras cercanas. “A esto se suma la falta de mantenimiento de las alcantarillas, lo que ha provocado el desbordamiento del sistema de drenaje”, resaltó.

La comunidad también cuestiona la ejecución de la obra conocida como Conexión Carrizal, señalando que no se habrían construido los desagües ni el alcantarillado necesarios, lo que mantiene inundadas zonas residenciales y ha impedido la movilidad de los habitantes.

La situación impacta a más de 5 mil familias de Girón

La líder comunal confirmó que estas emergencias afectan a más de 3 mil familias de los conjuntos residenciales, cerca de 250 viviendas en Carrizal Campestre y otras 2 mil personas en sectores como San Antonio de Carrizal. Además, puntos clave como el puente Antonia Santos (Flandes), que permanecen completamente inundados, dejando incomunicada a la población.

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Ante la magnitud de la emergencia, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que atiendan la situación. “Pedimos que nos den la cara y nos digan qué solución nos van a dar. Llevamos meses denunciando esto y no hemos recibido respuesta”, expresó Estefania Vargas.

Los habitantes insisten en la necesidad de una intervención inmediata que permita mitigar los riesgos, restablecer la movilidad y evitar que la situación continúe deteriorándose con nuevas lluvias.