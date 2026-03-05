Desmantelan central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón; un hombre fue capturado

Sonsón- Antioquia

En el corregimiento de La Danta en el municipio de Sonsón fue capturado un hombre que estaba custodiando una casa que servía como central de comunicaciones del grupo ilegal Clan del Golfo; además, se imprimían pendones alusivos al grupo con los que constriñen a la población del Oriente de Antioquia.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, tropas del Ejército con apoyo de la Fuerza Aérea Espacial llegaron hasta la vereda La Linda, donde una casa había sido acondicionada como centro de comunicaciones, donde hallaron seis radios con las antenas y baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles para la programación de los radios, memorias USB, teléfonos celulares, además de cartillas de instrucción y orientación criminal.

Al hombre capturado le incautaron una pistola con munición y una motocicleta; además, sería el que custodiaba el inmueble desmantelado.

Al parecer, el lugar era manejado por alias Rodrigo Flechas, segundo cabecilla de la estructura ilegal en esa zona en límites con el Magdalena Medio.