Un juez condenó a 37 años de cárcel a una mujer por el crimen de un hombre en un hotel de Medellín

Medellín

Glenda Isabel Espinosa Anchila, de 29 años, fue encontrada culpable por el delito de homicidio agravado y un juez la condenó a 37 años y 6 meses de cárcel por estar relacionada con el crimen de un hombre dentro de un hotel en el centro de Medellín.

Según la fiscalía, presentó material probatorio suficiente, lo que permitió que se efectuara la sentencia anticipada. De acuerdo con el ente, investigar el hecho violento que se reportó en el 2021. En ese momento, un hombre de 45 años fue hallado sin vida en un hotel con múltiples heridas en la cabeza ocasionadas con objeto contundente.

“Junto al cadáver las autoridades encontraron una baldosa que al parecer fue utilizada para lesionar a la víctima. Según el dictamen forense, Bermúdez Quiceno falleció por anoxia mecánica.”

Agrega que la sentencia en primera instancia quedó en firme y el juez ordenó su captura para que cumpla la sentencia.