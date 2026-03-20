Queman embarcación de Mineros S.A. en paro minero; gobernador exige intervención

Medellín, Antioquia

Una embarcación propiedad de la empresa Mineros S.A. fue incinerada por manifestantes en medio del paro de mineros informales que completa cuatro días en el Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

El hecho se registró pese a que este jueves se había instalado una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, en la que participan delegados de entidades como los ministerios de Defensa y Ambiente, en busca de una salida negociada a la protesta.

Gobernador cuestiona al Gobierno Nacional

Tras lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la respuesta del Gobierno frente a los hechos de orden público y pidió acciones más contundentes de la Fuerza Pública.

“El ministro @PedroSanchezCol, no hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar. El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal”, señaló el mandatario a través de su cuenta en X.

Rendón agregó que “no se puede aflojar” y que la autoridad debe imponerse frente a hechos que calificó como actos violentos en medio de la protesta.

Tensión en medio de negociaciones

El incidente se presenta en un momento clave de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los voceros del paro minero, que buscan acuerdos frente a las condiciones de la minería informal en la región.

Sin embargo, hechos como la quema de maquinaria y embarcaciones evidencian la tensión que persiste en el territorio, donde continúan los bloqueos y las afectaciones a la movilidad y a las actividades económicas.