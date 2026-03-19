Wadith Manzur y Karen Manrique no irán a prisión y serán enviados a estaciones de Policía en Bogotá

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

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6 AM W de Julio Sánchez Cristo, conoció en primicia que los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique no serán trasladados a centros penitenciarios tradicionales, sino que permanecerán bajo custodia en instalaciones de la fuerza pública.

De acuerdo con la información conocida, Manzur será enviado a la estación de carabineros E26, mientras que Manrique no será recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Los dos congresistas están siendo investigados por presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.