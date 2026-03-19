Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 mar 2026 Actualizado 13:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Wadith Manzur y Karen Manrique no irán a prisión y serán enviados a estaciones de Policía en Bogotá

Caracol Radio pudo confirmar que los dos involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD no irán a las cárceles de Bogotá.

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Daniela Puerto

En desarrollo...

6 AM W de Julio Sánchez Cristo, conoció en primicia que los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique no serán trasladados a centros penitenciarios tradicionales, sino que permanecerán bajo custodia en instalaciones de la fuerza pública.

De acuerdo con la información conocida, Manzur será enviado a la estación de carabineros E26, mientras que Manrique no será recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Los dos congresistas están siendo investigados por presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir