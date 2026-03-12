Wadith Manzur está en el búnker tras decisión de la Corte en caso UNGRD: expiden orden de captura

Fuentes de Policía Judicial confirman que ya recibieron la solicitud de orden de captura de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique cumplan una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Manzur acudió de forma voluntaria al búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras que Karen Manrique se presentó anoche en una estación de la Sijín en Tame, Arauca, aunque en ese momento la orden no aparecía cargada en el sistema.

El alto tribunal explicó que la decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en sesión extraordinaria, dentro de la investigación por el presunto entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la providencia, la Sala resolvió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista, al considerar que existen elementos que indicarían la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Asimismo, decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

Dentro del mismo proceso también fueron vinculados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán el proceso en libertad.

Según la Corte, los hechos investigados se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para esa cartera.

De acuerdo con la investigación, en varias reuniones se habría pactado que la contraprestación para los congresistas sería impulsar procesos de contratación y obras de interventoría en tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar. En esos encuentros, documentados por la Sala, también se habrían definido los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los legisladores para comprometer su función.

Para la Sala de Instrucción, el material probatorio recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron incurrir en el delito de cohecho impropio, razón por la cual se adoptaron las decisiones judiciales dentro del proceso.