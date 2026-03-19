Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe por Liga Colombiana: esto dijo

Deportivo Cali salvó un punto en su duelo ante Independiente Santa Fe, durante la duodécima jornada del fútbol colombiano. Fue empate 1-1 en el regreso de Rafael Dudamel al banquillo técnico, tras la salida de Alberto Gamero.

Justamente, los verdiblancos empezaron perdiendo en Palmaseca, gracias a un groser error en salida que a la postre capitalizó de gran manera el experimentado Hugo Rodallega. Ahora bien, la reacción llegó en la segunda parte, cuando Andrés Felipe Correa desbordó por izquierda y envió un centro pasado que en el segundo palo capitalizó de cabeza Julián Quiñones.

Con este punto, el Cali llegó a 16 unidades y se encuentra solamente una por debajo del octavo lugar, que por lo pronto ocupa Millonarios.

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Rafael Dudamel calificó de “una guerra” el partido Cali vs Santa Fe

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Rafael Dudamel se mostró “complacido y tranquilo” por la actitud que mostraron sus jugadores durante el encuentro. Asimismo, calificó como “una guerra” el enfrentamiento en Palmaseca, por cuenta de la lucha física que hubo dentro del campo.

“Me voy complacido y tranquilo con el juego desarrollado por nuestro equipo. Enfrentamos a un gran rival que tiene más de tres años jugando juntos, que está preparado para jugar Copa Libertadores y que viene de ser el gran campeón de Colombia”, señaló inicialmente.

Y complementó el estratega venezolano: “Cuando entendimos que esto era una guerra, como dijo el profe Repetto, los emparejamos físicamente y los superamos futbolísticamente en los primeros 25 minutos del segundo tiempo, allí lo empatamos y estuvimos cerca de ganarlo. Me voy complacido y este punto lo vamos a valorar al final; tenemos poco margen de error”.

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Más declaraciones de Rafael Dudamel

Todavía queda trabajo por hacer en el Cali: “Tenemos la fortuna y privilegio de contar con futbolistas de mucha capacidad y calidad, pero que están lejos de su techo individual y colectivo. No hay nada más difícil que seguir potenciándolos en medio de la competencia y con la necesidad de resultados”.

De los errores se aprende en el fútbol y la vida: “Hay cosas que los futbolistas tienen que aprender, como nuestros hijos, se tienen que dar golpes para aprender. Si son capaces de escuchar, se van a ahorrar muchos golpes. Esta vez aprendimos desde la experiencia, desafortunadamente ese rebote le quedó a Rodallega y nos cobró; pero tuvimos la fortaleza colectiva para igualar el partido. Nos llevamos un punto que en el tiempo va a ser muy valioso”.

Nunca le pedirá a sus jugadores solo defender: “Tenemos que mejorar en la parte física para mantener los niveles de intensidad y los partidos nos llevarán a estar más sincronizados. Jamás mis equipos van a escuchar un mensaje de: ‘en este partido nos vamos a defender’, no lo he hecho nunca, pero sí hay que tener oficio para saber manejar momentos del juego porque no tenemos el control siempre, esto se trata de atacar y defender. Tuvimos la virtud de atacar bien en la intensidad, luego no teníamos para ir por el 2-1, entonces si no se puede ganar, que no se pierda y más contra un rival con capacidad, elementos y recambio para liquidar partidos en el final”.