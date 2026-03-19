El Tino Asprilla explotó contra Andrés Román, luego del Millonarios 3-0 Nacional: “Yo lo reviento”

Atlético Nacional sufrió una dura goleada ante Millonarios en la jornada 12 de la Liga Colombiana, en un partido donde el equipo dirigido por Diego Arias nunca logró interpretar el juego planteado por el rival y terminó ampliamente superado.

Tras el compromiso, una de las voces más críticas fue la de Faustino Asprilla, histórico referente del club, quien arremetió contra algunos jugadores del plantel y respaldó al entrenador.

El exdelantero aseguró que el técnico conoce las dificultades internas del equipo y apuntó directamente a ciertos futbolistas: “Arias sabe los problemas de Nacional, sabe que hay jugadores que son insoportables y que manejan el grupo. Él tuvo la posibilidad de tomar decisiones, pero también es consciente de la situación”.

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El Tino también cuestionó el ambiente dentro del equipo, señalando un exceso de conformismo: “Ya cómo va a sacar a esos jugadores, si ellos ya lo sacaron a él. Estos manes estan en un confort, que vivir en Medellín, les pagan un sueldo que no me importa cuanto les paguen no me importa, viven en Medellín eso está lleno de mujeres, como en las demas cudades, los pelaos se creen los más bonitos, que la Camisa de Nacional”, afirmó el Tino.

Además, dejó un mensaje claro sobre la exigencia que implica vestir la camiseta del conjunto verdolaga: “No importa tener la mejor nómina si no rindes en los partidos importantes. Las mejores nóminas ganan, no las que más comen”.

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Finalmente, criticó puntualmente la actitud de todos los jugadores peron en especial la de Andrés Román en una de las jugadas del partido, especialmente en el tercer gol recibido: “La actitud de Román en el tercer gol, si yo hubiera estado dentro de la cancha hubieramos salido a trompadas. Como es posible que Román vea a Sebastian Valencia caercer, pararse, acomodarse para tirar el centro y Román no lo ataca, yo veo eso y me le tiro encima y no lo dejo levantar, lo reviento”, concluyó Faustio Asprilla.