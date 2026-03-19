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Nuevo Mindefensa Gustavo Gonzáles no es una transición, es subalterno de Diosdado Cabello: Barraez

La periodista venezolana especializada en temas militares Sebastiana Barráez analizó en 6AM W sobre el impacto del relevo en el Ministerio de Defensa de Venezuela, tras la salida del general Vladimir Padrino López, quien permaneció más de una década en el cargo.

Según explicó, más que un cambio estructural en el poder, lo que se estaría produciendo es una sustitución de nombre dentro de las mismas redes del chevismo, en medio de presiones internas y externas.

Sebastiana Barraez señaló que la salida de Padrino López estaba prácticamente definida desde inicio de año, luego del golpe que recibieron las Fuerzas Armadas de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y la primera dama.

Por otro lado, explicó que llevaba 12 años al frente del poder del Ministerio de Defensa, lo que lo convirtió en el funcionario que más tiempo ocupó ese cargo en la historia de este país.

Qué significa la llegada de Gustavo Gonzáles López

El reemplazo de Padrino López será el general Gustavo González López, quien ya ha ocupado cargos clave en el aparato de seguridad del Estado venezolano. De acuerdo con Barraez el nuevo mindenfesa:

Fue sancionado internacionalmente por violaciones a derechos humanos.

Dirigió durante años el servicio de inteligencia venezolano.

Ha mantenido cercanía con figuras del poder chavista.

Sin embargo, la analista advierte que su llegada no garantiza estabilidad dentro de la Fuerza Armada, debido a que lleva años alejado de funciones militares directas.

“El nuevo cargo en el Ministerio de la Defensa, no significa que en Venezuela se esté dando un real proceso de transición, porque el general Gustavo González López es un hombre, además de que siempre ha sido casi subalterno de Diosado Cabello”. Sebastiana Barraez.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: