Tarek William Saab fue designado como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República.

Desde sus redes sociales, la mandataria detalló que el ex fiscal del Ministerio Público, Saab “tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos”.

La Gran Misión Viva Venezuela, hasta este momento, estaba presidida por Ernesto Villegas, quien renunció al PSUV y a los cargos públicos para postularse para Defensor del Pueblo.

La mencionada misión es un espacio con el objetivo de impulsar la música, el canto, el ritmo y los bailes populares de nuestros países así como rescatar, preservar y difundir nuestros valores tradicionales.