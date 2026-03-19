Trump afirma que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico que Irán comparte con Catar.

En una publicación donde Trump se desliga del ataque indicó que: “Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada”.

El mandatario insistió en que su país no tenía conocimiento previo del ataque y que Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar.

“Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar”, agregó el republicano.

Catar denuncia nuevos ataques de Irán

Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registró un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otra andanada de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron “incendios considerables y amplios daños”.

“Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar inmediatamente para controlar los daños, sin que se hayan reportado víctimas”, agregó.

Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su “completa destrucción”, si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

“Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción”, advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars.