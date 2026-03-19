Nueva Zelanda anuncia que tendrá presencial policial en Colombia

El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Richard Chambers, anunció que adelantará gestiones ante el gobierno colombiano para que haya una representación de la policía neozelandesa en Colombia antes del 2027.

Según informó el oficial esta mañana, la lucha contra el narcotráfico en Australia y Nueva Zelanda es una prioridad para su país ante el crecimiento exponencial que ha tenido la venta de cocaína y metanfetaminas en los últimos meses.

El oficial que se establezca en Colombia formaría parte de la red internacional de apoyo policial que Nueva Zelanda mantiene en ocho capitales extranjeras, y su misión central sería fortalecer las investigaciones de crimen organizado transnacional en la fuente de producción.

“El desafío específico que tenemos es que Sudamérica produce la mayor parte de la cocaína del mundo. Nueva Zelanda y Australia son mercados lucrativos. Cualquier producto que llega allí tiende a pasar por la autopista del Pacífico”, explicó Chambers.