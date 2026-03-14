Policía incautó más de 3.000 dosis de marihuana en carreteras de Bolívar

Un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en las carreteras del departamento propinó la Policía Nacional al incautar un cargamento de marihuana que era transportado en un tractocamión por la Troncal de Occidente.

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El procedimiento se realizó en la vía San Onofre – Cartagena, kilómetro 62 de la Ruta 9005, a la altura del peaje de Gambote, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar adelantaban controles.

Durante el operativo, los policías le hicieron la señal de pare a un vehículo tipo tractocamión afiliado a una empresa de carga, que cubría la ruta Cali – Cartagena.

El automotor era conducido por un hombre oriundo del municipio de Covarachía, Boyacá, quien transportaba diferentes encomiendas con destino a la capital de Bolívar.

Al realizar la inspección a la carga, los uniformados encontraron tres paquetes envueltos en plástico color beige, que contenían una sustancia vegetal de color verde.

De acuerdo con las autoridades, por sus características de olor, color y textura, la sustancia correspondería a marihuana, con un peso equivalente a 3.055 dosis, las cuales fueron incautadas de inmediato.

“Nuestros uniformados mantienen controles permanentes en los corredores viales para evitar que las organizaciones criminales utilicen las carreteras de Bolívar para transportar drogas. Estos operativos continuarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar