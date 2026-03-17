En Cartagena, policía capturó a ‘El Negro’ y ‘El Niño’ por presunto tráfico de estupefacientes

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, logró mediante orden de allanamiento y registro, la captura de dos presuntos expendedores de estupefacientes en el corregimiento de Tierra Baja.

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Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, realizaron allanamiento a una vivienda, que funcionaba, al parecer, como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de base de coca y droga sintética, donde fueron capturados en flagrancia alias ‘El Negro’ de 33 años y ‘El Niño’ de 19 años.

Las investigaciones permitieron establecer que, este punto de expendio mensualmente distribuía más de mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 20 millones de pesos.

En el lugar fueron encontradas 612 dosis de base de coca, un frasco de droga sintética y una gramera. Los alucinógenos serían distribuidos en zonas turísticas de la ciudad.

Los estupefacientes incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 953 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 471 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.