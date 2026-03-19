La OTAN debate el bloqueo de Ormuz y confía en una solución entre aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que los aliados mantienen “intensos debates” sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se mostró confiado en que “como siempre, encontrarán una solución”.

“Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad (...). Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución”, indicó Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

“Es fundamental para la economía mundial. También es crucial porque es inaceptable que una ruta marítima clave no sea transitable o resulte tan difícil de utilizar”, apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró un mal futuro para la OTAN si los aliados no le apoyaban en la guerra que su país e Israel han iniciado contra Irán.

En cambio, los aliados europeos y Canadá no han mostrado interés por implicarse y, los países que pertenecen también a la Unión Europea, han rechazado de hecho ampliar una misión naval que tienen en la zona próxima al estrecho de Ormuz.

Países como España, además, han rechazado que EE. UU. utilice las bases que tiene en su territorio para el esfuerzo bélico en Irán.